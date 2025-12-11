Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским союзникам новый пакет предложений. В нем говорится о возвращении России в глобальную экономику, а также использовании около 200 млрд долларов замороженных российских активов для инвестиций в восстановление Украины.
Напомним, Украина передала США обновленное предложение по завершению войны.
А также стало известно, что в Кремле обратились к Вашингтону с "дополнительными условиями" для прекращения боевых действий.