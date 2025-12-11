Видео
Україна
Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE
Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

11 декабря 2025 г. 13:13

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025
19:00 Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

17:50 Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

13:14 Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

9 декабря 2025
17:51 Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

16:05 Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

13:00 Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

08:00 Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским союзникам новый пакет предложений. В нем говорится о возвращении России в глобальную экономику, а также использовании около 200 млрд долларов замороженных российских активов для инвестиций в восстановление Украины.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Говорить об актуальных темах в студии Новини.LIVE сегодня будут:

  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов,
  • председатель ОО "ДОБРОБАТ" Дмитрий Иванов,
  • исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко,
  • бывший советник министра МВД Украины (2014-2021 гг.) Зорян Шкиряк,
  • политолог Игорь Попов,
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский,
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин,
  • политолог, доктор политических наук Анна Малкина.

Напомним, Украина передала США обновленное предложение по завершению войны.

А также стало известно, что в Кремле обратились к Вашингтону с "дополнительными условиями" для прекращения боевых действий.

