Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским союзникам новый пакет предложений. В нем говорится о возвращении России в глобальную экономику, а также использовании около 200 млрд долларов замороженных российских активов для инвестиций в восстановление Украины.

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов,

председатель ОО "ДОБРОБАТ" Дмитрий Иванов,

исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко,

бывший советник министра МВД Украины (2014-2021 гг.) Зорян Шкиряк,

политолог Игорь Попов,

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский,

спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин,

политолог, доктор политических наук Анна Малкина.

Напомним, Украина передала США обновленное предложение по завершению войны.

А также стало известно, что в Кремле обратились к Вашингтону с "дополнительными условиями" для прекращения боевых действий.