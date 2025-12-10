Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас и что реально стоит за этими разговорами? И готова ли столичная инфраструктура к обновлению власти?

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире "Київського часу" 10 декабря.

Главные темы эфира

В эфире "Київського часу" сегодня эксперты обсудят следующие темы:

Стоит ли в Киеве провести местные выборы из-за коррупционных обвинений в КГГА?

НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях чиновнику КГГА и его сообщнику;

депутаты Киевсовета перекроили остатки нынешнего бюджета;

в Киеве создадут резервы еды и воды на случай новых атак РФ;

Киев и Киевщина могут обеспечить электроэнергией себя только на 20-25%.

Напомним, 10 декабря в Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка. Причиной обвала стал грузовой автомобиль.

Также мы писали, что чиновники КГГА получили новые подозрения в рамках операции "Чистый город". Они хотели присвоить земельные участки в столице благодаря "туалетной схеме".