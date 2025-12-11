Видео
Україна
Видео

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025 г. 8:00

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером обсудит европейскую координацию вокруг мирного плана для Украины. Встреча состоится на фоне подготовки обновленной украинской мирной инициативы, которую президент Владимир Зеленский планирует передать США.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • главный сержант разведывательного взвода 56 ОМПБР Виктория Ковбасюк;
  • аналитик рынка природного газа Михаил Свищо;
  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы) Виктор Ягун;
  • политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк;
  • экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • Министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан.

Напомним, что 10 декабря Украина передала администрации лидера США Дональда Трампа свое видение мирного плана.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал пункт, который всегда есть в мирных планах.

Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

10 декабря 2025 г. 19:00
Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

10 декабря 2025 г. 17:50
Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

10 декабря 2025 г. 13:14
Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025 г. 8:00
Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

9 декабря 2025 г. 17:51
Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

9 декабря 2025 г. 16:05
Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

9 декабря 2025 г. 13:00
Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

9 декабря 2025 г. 8:00

