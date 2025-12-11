ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером обсудит европейскую координацию вокруг мирного плана для Украины. Встреча состоится на фоне подготовки обновленной украинской мирной инициативы, которую президент Владимир Зеленский планирует передать США.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

главный сержант разведывательного взвода 56 ОМПБР Виктория Ковбасюк;

аналитик рынка природного газа Михаил Свищо;

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы) Виктор Ягун;

политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;

глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк;

экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман;

народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;

Министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан.

Напомним, что 10 декабря Украина передала администрации лидера США Дональда Трампа свое видение мирного плана.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал пункт, который всегда есть в мирных планах.