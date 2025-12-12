Видео
США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025 г. 8:00

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США передали Украине проект документа по гарантиям безопасности, над которым Киев будет работать, дополняя его собственными предложениями. Он отметил, что будущее соглашение должно быть юридически достаточно сильным, чтобы не повторить слабость Будапештского меморандума.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 12 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • политолог, профессор Киево-Могилянской академии наук, советник Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань;
  • заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
  • народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский.

Недавно Дональд Трамп рассказал, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с американской командой гарантии безопасности для Украины после окончания полномасштабной войны.

