Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE arrow
Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

12 декабря 2025 г. 13:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Text

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025
Text

18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025
Text

19:00 Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Text

17:50 Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

9 декабря 2025
Text

17:51 Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Text

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025
Text

18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече в Европе 13 декабря, однако подчеркнул, что поедет только при условии реального шанса на результат. Он подчеркнул, что главная цель Вашингтона — как можно быстрее урегулировать войну и сохранить человеческие жизни.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 12 декабря.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;
  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;
  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
  • политолог-международник Тарас Семенюк.

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп требует конкретных и четких результатов переговоров по окончанию войны в Украине.

Также мы сообщали, что идет подготовка к важным переговорам в Париже по мирному плану Трампа.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:29 Одесса рассчиталась по скандальному кредиту — сколько переплатили

13:28 СОУ заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

13:12 Враг давит в направлении Мирнограда — что происходит в Покровске

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

12:50 Рынок нефти затрясло из-за Венесуэлы и избытка предложения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:48 Глава РГА в Киеве предлагает изменить подход к выборам в столице

12:45 Монеты с дефектами — за сколько продают "неправильные" копейки

12:40 Без воды еще два района Одессы — остановил работу ключевой объект

12:28 Рискуем войти в новый год без министра энергетики — нардеп

12:26 Вымогали 200 тыс. долл. и угрожали — задержаны преступники

13:29 Одесса рассчиталась по скандальному кредиту — сколько переплатили

13:28 СОУ заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

13:12 Враг давит в направлении Мирнограда — что происходит в Покровске

12:50 Рынок нефти затрясло из-за Венесуэлы и избытка предложения

12:48 Глава РГА в Киеве предлагает изменить подход к выборам в столице

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Монеты с дефектами — за сколько продают "неправильные" копейки

12:40 Без воды еще два района Одессы — остановил работу ключевой объект

12:28 Рискуем войти в новый год без министра энергетики — нардеп

12:26 Вымогали 200 тыс. долл. и угрожали — задержаны преступники

12:20 Военный пропал без вести — что должна сделать семья

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

5 декабря

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Text

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря
Text

18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025 г. 8:00
ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2025 г. 18:18
Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

11 декабря 2025 г. 13:13
ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025 г. 8:00
Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

10 декабря 2025 г. 19:00
Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

10 декабря 2025 г. 17:50
Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

10 декабря 2025 г. 13:14
Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации