Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече в Европе 13 декабря, однако подчеркнул, что поедет только при условии реального шанса на результат. Он подчеркнул, что главная цель Вашингтона — как можно быстрее урегулировать войну и сохранить человеческие жизни.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 12 декабря.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;

политолог-международник Тарас Семенюк.

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп требует конкретных и четких результатов переговоров по окончанию войны в Украине.

Также мы сообщали, что идет подготовка к важным переговорам в Париже по мирному плану Трампа.