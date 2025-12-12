Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече в Европе 13 декабря, однако подчеркнул, что поедет только при условии реального шанса на результат. Он подчеркнул, что главная цель Вашингтона — как можно быстрее урегулировать войну и сохранить человеческие жизни.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 12 декабря.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;
- народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
- спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
- политолог-международник Тарас Семенюк.
Ранее мы информировали, что Дональд Трамп требует конкретных и четких результатов переговоров по окончанию войны в Украине.
Также мы сообщали, что идет подготовка к важным переговорам в Париже по мирному плану Трампа.