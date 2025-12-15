Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

В понедельник, 15 декабря, в Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США. Делегации стран будут обсуждать мирное соглашение и возможность окончания полномасштабной войны.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 15 декабря.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
- заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков;
- депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров;
- заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
- заместитель командира батальона беспилотных систем 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга;
- журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Егор Брайлян;
- эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский;
- доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
- начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Ранее мы информировали о начале второго раунда переговоров между представителями Украины и США в Берлине.
Также мы сообщали об итогах переговоров Украины и США 14 декабря.