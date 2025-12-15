Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

В понедельник, 15 декабря, в Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США. Делегации стран будут обсуждать мирное соглашение и возможность окончания полномасштабной войны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 15 декабря.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;

заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков;

депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров;

заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;

заместитель командира батальона беспилотных систем 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга;

журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Егор Брайлян;

эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский;

доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;

начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ранее мы информировали о начале второго раунда переговоров между представителями Украины и США в Берлине.

Также мы сообщали об итогах переговоров Украины и США 14 декабря.