Україна
Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

15 декабря 2025 г. 13:39

В понедельник, 15 декабря, в Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США. Делегации стран будут обсуждать мирное соглашение и возможность окончания полномасштабной войны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 15 декабря.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
  • заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков;
  • депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров;
  • заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
  • заместитель командира батальона беспилотных систем 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга;
  • журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Егор Брайлян;
  • эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский;
  • доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
  • начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ранее мы информировали о начале второго раунда переговоров между представителями Украины и США в Берлине.

Также мы сообщали об итогах переговоров Украины и США 14 декабря.

13:45 Зеленский поговорил с политзаключенными из Беларуси

13:41 Смерть младенца во время родов — на Одесчине будут судить врачей

13:35 Цены на нефть зависли — что происходит на рынке

13:34 Аноним передал 4,1 млн евро на "подарок Путину" ради Украины

13:27 Немецко-украинский форум в Берлине — подробности и видео

13:19 Жорин ответил, кто может гарантировать безопасность Украине

13:09 Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

13:04 Повысить минималку до 20 тыс. грн — нардеп подал предложение

13:02 Помощь ВПЛ в прифронтовых городах требует изменений — Терехов

12:58 Бросал кирпичи в военных ТЦК — в Харькове судили мужчину

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

