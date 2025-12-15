Видео
Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025 г. 8:00

В Берлине 14 декабря состоялась встреча украинской делегации с представителями США. К переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским присоединились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

В эфире Ранок.LIVE 15 декабря эксперты обсудят результаты переговоров и возможные последствия для Украины.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС";
  • Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам;
  • Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Оксана Савчук — народный депутат;
  • Петр Олещук — политолог;
  • Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист.

Напомним, 14 декабря Зеленский прибыл в Берлин для обсуждения мирного плана. Он заявил, что рассчитывал на конструктивную встречу.

После этого президент раскрыл детали встречи в Берлине. По его словам, есть много важных деталей.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

12 декабря 2025 г. 21:00
Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

12 декабря 2025 г. 17:52
Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

12 декабря 2025 г. 13:07
США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025 г. 8:00
ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2025 г. 18:18
Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

11 декабря 2025 г. 13:13
ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025 г. 8:00
Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

10 декабря 2025 г. 19:00

