Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

В Берлине 14 декабря состоялась встреча украинской делегации с представителями США. К переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским присоединились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.
В эфире Ранок.LIVE 15 декабря эксперты обсудят результаты переговоров и возможные последствия для Украины.
Гости сегодняшнего эфира:
- Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС";
- Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам;
- Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;
- Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Оксана Савчук — народный депутат;
- Петр Олещук — политолог;
- Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;
- Сергей Фурса — экономист, финансист.
Напомним, 14 декабря Зеленский прибыл в Берлин для обсуждения мирного плана. Он заявил, что рассчитывал на конструктивную встречу.
После этого президент раскрыл детали встречи в Берлине. По его словам, есть много важных деталей.