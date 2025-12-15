Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

В Берлине 14 декабря состоялась встреча украинской делегации с представителями США. К переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским присоединились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

В эфире Ранок.LIVE 15 декабря эксперты обсудят результаты переговоров и возможные последствия для Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС";

Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам;

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Оксана Савчук — народный депутат;

Петр Олещук — политолог;

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;

Сергей Фурса — экономист, финансист.

Напомним, 14 декабря Зеленский прибыл в Берлин для обсуждения мирного плана. Он заявил, что рассчитывал на конструктивную встречу.

После этого президент раскрыл детали встречи в Берлине. По его словам, есть много важных деталей.