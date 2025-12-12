Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о пенсиях в Украине и предстоящих выборах президента.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 12 декабря.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:
- Гарантии безопасности Украины;
- Проведение выборов в Украине во время войны;
- Повышение налогов и зарплат;
- План репарационного кредита;
- Переговоры о мире в Украине.
Недавно Гетманцев рассказал, какая минимальная зарплата будет у украинских учителей.
Также Гетманцев сообщал о планах по детенизации экономики Украины.