Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о пенсиях в Украине и предстоящих выборах президента.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 12 декабря.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

Гарантии безопасности Украины;

Проведение выборов в Украине во время войны;

Повышение налогов и зарплат;

План репарационного кредита;

Переговоры о мире в Украине.

Недавно Гетманцев рассказал, какая минимальная зарплата будет у украинских учителей.

Также Гетманцев сообщал о планах по детенизации экономики Украины.