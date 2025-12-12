Видео
Україна
Видео

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым
Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

12 декабря 2025 г. 21:00

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025
18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025
19:00 Возможны ли выборы в Киеве прямо сейчас — эфир Київський час

17:50 Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

13:14 Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о пенсиях в Украине и предстоящих выборах президента.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 12 декабря.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

  • Гарантии безопасности Украины;
  • Проведение выборов в Украине во время войны;
  • Повышение налогов и зарплат;
  • План репарационного кредита;
  • Переговоры о мире в Украине.

Недавно Гетманцев рассказал, какая минимальная зарплата будет у украинских учителей.

Также Гетманцев сообщал о планах по детенизации экономики Украины.

