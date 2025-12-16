Видео
Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

16 декабря 2025 г. 14:42

В Гааге во вторник, 16 декабря, стартовала совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Дика Схофа. Мероприятие проходит после завершения дипломатической конференции Совета Европы.

Прямую трансляцию совместного выступления смотрите на Новини.LIVE.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Дика Схофа

Во время общения с журналистами стороны сосредоточились на вопросе компенсаций Украине за убытки, вызванные российской агрессией. Речь идет, в частности, о механизмах выплат, юридической ответственности России, а также дальнейших шагах международного сообщества в этом направлении.

Отдельное внимание уделяется правовым инструментам, которые должны обеспечить возмещение причиненных Украине потерь и привлечение России к ответственности на международном уровне.

Напомним, стало известно, что Украина будет развивать с Нидерландами совместное производство дронов.

Также Владимир Зеленский призвал партнеров призвать противовоздушную оборону Украины.

Зеленский раскрыл новые детали переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл новые детали переговоров — эфир День.LIVE

16 декабря 2025 г. 13:17
Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

Зеленский дал сильное заявление в Нидерландах — прямая трансляция

16 декабря 2025 г. 12:10
Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

16 декабря 2025 г. 8:00
Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

15 декабря 2025 г. 17:58
Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

15 декабря 2025 г. 13:39
Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025 г. 8:00
Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

12 декабря 2025 г. 21:00
Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

12 декабря 2025 г. 17:52

