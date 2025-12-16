Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

В Гааге во вторник, 16 декабря, стартовала совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Дика Схофа. Мероприятие проходит после завершения дипломатической конференции Совета Европы.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Дика Схофа

Во время общения с журналистами стороны сосредоточились на вопросе компенсаций Украине за убытки, вызванные российской агрессией. Речь идет, в частности, о механизмах выплат, юридической ответственности России, а также дальнейших шагах международного сообщества в этом направлении.

Отдельное внимание уделяется правовым инструментам, которые должны обеспечить возмещение причиненных Украине потерь и привлечение России к ответственности на международном уровне.

Напомним, стало известно, что Украина будет развивать с Нидерландами совместное производство дронов.

Также Владимир Зеленский призвал партнеров призвать противовоздушную оборону Украины.