Зеленский раскрыл новые детали переговоров — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас переговоры стали особенно интенсивными для окончания войны. В частности, с партнерами обсуждают способы, как достичь стабильного длительного мира, а не временные решения.

Эфир День.LIVE 16 декабря

Приглашенные гости:

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008-2011)

Регина Харченко, исполняющая обязанности городского головы Запорожья

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины

Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС)

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"

Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Напомним, также Владимир Зеленский очертил главные темы переговоров с США. Отдельно глава государства высказывался о том, как могут партнеры помочь Украине пережить зиму на фоне усиленных атак со стороны России.