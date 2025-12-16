Зеленский раскрыл новые детали переговоров — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас переговоры стали особенно интенсивными для окончания войны. В частности, с партнерами обсуждают способы, как достичь стабильного длительного мира, а не временные решения.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 16 декабря
Приглашенные гости:
- Степан Гавриш, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008-2011)
- Регина Харченко, исполняющая обязанности городского головы Запорожья
- Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"
- Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике
- Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины
- Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС)
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"
- Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Напомним, также Владимир Зеленский очертил главные темы переговоров с США. Отдельно глава государства высказывался о том, как могут партнеры помочь Украине пережить зиму на фоне усиленных атак со стороны России.