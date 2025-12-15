Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Гостями Вечір.LIVE стали заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, начальник Купянской военной администрации Андрей Канашевич, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский, доктор экономических наук Андрей Длигач, доктор философских наук Сергей Ягодзинский и волонтер Юрий Сапронов.

В Берлине 15 декабря закончился второй раунд переговоров между Украиной и США. Во встрече со стороны Америки принимали участие спецпредставитель президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По итогам первого дня переговоров Уиткофф заявил о "значительном прогрессе". Однако, переговоры назвали сложными, поскольку американская сторона продвигает свой проект мирного предложения, содержащий противоречивые вопросы по территории и гарантий безопасности.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США, которое сможет приблизить мир.

Кроме того, о переговорах в Берлине высказался первый заместитель глава МИД Украины Сергей Кислица.