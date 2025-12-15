Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE arrow
Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

15 декабря 2025 г. 17:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Text

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025
Text

18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит совещание касательно мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Гостями Вечір.LIVE стали заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, начальник Купянской военной администрации Андрей Канашевич, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский, доктор экономических наук Андрей Длигач, доктор философских наук Сергей Ягодзинский и волонтер Юрий Сапронов.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

В Берлине 15 декабря закончился второй раунд переговоров между Украиной и США. Во встрече со стороны Америки принимали участие спецпредставитель президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По итогам первого дня переговоров Уиткофф заявил о "значительном прогрессе". Однако, переговоры назвали сложными, поскольку американская сторона продвигает свой проект мирного предложения, содержащий противоречивые вопросы по территории и гарантий безопасности.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США, которое сможет приблизить мир.

Кроме того, о переговорах в Берлине высказался первый заместитель глава МИД Украины Сергей Кислица.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:10 Цены стремительно выросли — стоимость рыбы на одесском базаре

18:08 Европа оказались перед вызовом после агрессии России, — Мерц

18:04 Зеленский объяснил, как должны работать замороженные активы РФ

18:01 В Spotify произошел глобальный сбой — что произошло

17:59 Зеленский заявил, что в Украине нет "живых" электростанций

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

17:54 Зеленский высказался о переговорах с США

17:49 Впервые в истории — дроны СБУ поразили подводную лодку в России

17:47 Эксперт объяснил, как РФ тестирует ИИ для манипуляций на Западе

17:43 Решающая неделя для завершения войны — Орбан высказался

18:10 Цены стремительно выросли — стоимость рыбы на одесском базаре

18:08 Европа оказались перед вызовом после агрессии России, — Мерц

18:04 Зеленский объяснил, как должны работать замороженные активы РФ

18:01 В Spotify произошел глобальный сбой — что произошло

17:59 Зеленский заявил, что в Украине нет "живых" электростанций

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:54 Зеленский высказался о переговорах с США

17:49 Впервые в истории — дроны СБУ поразили подводную лодку в России

17:47 Эксперт объяснил, как РФ тестирует ИИ для манипуляций на Западе

17:43 Решающая неделя для завершения войны — Орбан высказался

17:35 Без размаха — на чем будут экономить поляки на Рождество

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Видео по теме

Все видео
Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

15 декабря 2025 г. 13:39
Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025 г. 8:00
Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

12 декабря 2025 г. 21:00
Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

12 декабря 2025 г. 17:52
Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

12 декабря 2025 г. 13:07
США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025 г. 8:00
ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2025 г. 18:18
Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

11 декабря 2025 г. 13:13

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации