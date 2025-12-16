Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE arrow
Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

16 декабря 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025
Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Text

08:00 США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

11 декабря 2025
Text

18:18 ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп сделал предложение ЕС по Украине и РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025
Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности вышли на финальный этап. Журналисты западных СМИ сообщили, что американская делегация заявляет о том, что 90% вопросов на данный момент урегулированы, несмотря на сложный вопрос территориальных уступок. Президент Зеленский подтвердил, что Киев готов рассмотреть отказ от вступления в НАТО в обмен на юридически обязательные гарантии, подобные Статье 5 Североатлантического договора.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 16 декабря

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят ключевые события на фронте и дипломатическом треке, а также новые технологические и безопасностные вызовы войны.

Далее в эфире — оперативная ситуация на Покровском, Запорожском и других горячих направлениях, попытки российских войск продвижения, удары по тыловым целям РФ и оценки состояния российского военного управления. Отдельно будут говорить о переговорном процессе между Украиной, США и европейскими партнерами, встречи в Берлине, возможные форматы прекращения огня, гарантии безопасности и роль США и НАТО.

В студии также обсудят энергетическую ситуацию в Украине — последствия массированных атак по энергетике, перспективы энергетического перемирия, развитие альтернативной генерации и риски длительных отключений света в случае похолодания.

Отдельное внимание будет уделено политическим и общественным дискуссиям вокруг возможных решений по территориям, мобилизации, выборам и международно-правовым аспектам мирного соглашения, в частности вопросам замороженных российских активов и юридических гарантий безопасности для Украины. Завершит эфир анализ текущей ситуации на фронте и долгосрочных прогнозов развития войны.

Приглашенные гости:

  • Позывной "Макар", командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады;
  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Александр Явтушенко, советник председателя Киевской областной государственной администрации, вице-президент Всемирной организации перемещенных лиц;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Иван Тимочко, военный аналитик.

Напомним, вчера, 15 декабря, закончился очередной раунд переговоров делегаций Украины и США. Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план содержал несколько деструктивных для Украины положений. В то же время глава Украины смог убедить делегацию США оставить в мирном плане несколько важных пунктов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

07:50 Проверка получателей субсидии — кто может потерять выплаты в 2026

07:47 Российский дрон ударил по многоэтажке в Запорожье — фото

07:30 Зимняя сессия станет фильтром — Минобразования поможет ТЦК

07:01 Обойдется в 80 грн — какая услуга в ПриватБанке станет платной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Цены на подсолнечник резко упали — что стало причиной

06:30 Фотофиксация документов группой оповещения ТЦК — законно ли это

06:25 Можно прогуляться — Диденко спрогнозировала на сегодня потепление

06:10 Украинцам доплачивают к пенсии более 100 грн — кто получает

05:57 Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января

07:50 Проверка получателей субсидии — кто может потерять выплаты в 2026

07:47 Российский дрон ударил по многоэтажке в Запорожье — фото

07:30 Зимняя сессия станет фильтром — Минобразования поможет ТЦК

07:01 Обойдется в 80 грн — какая услуга в ПриватБанке станет платной

06:30 Цены на подсолнечник резко упали — что стало причиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Фотофиксация документов группой оповещения ТЦК — законно ли это

06:25 Можно прогуляться — Диденко спрогнозировала на сегодня потепление

06:10 Украинцам доплачивают к пенсии более 100 грн — кто получает

05:57 Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января

05:50 "Балкон Джексона" и номера по цене авто — где ночевал Уиткофф

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

Text

08:00 Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

15 декабря
Text

17:58 Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Видео по теме

Все видео
Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров между США и Украиной — эфир Вечір.LIVE

15 декабря 2025 г. 17:58
Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

15 декабря 2025 г. 13:39
Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2025 г. 8:00
Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

12 декабря 2025 г. 21:00
Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

12 декабря 2025 г. 17:52
Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

12 декабря 2025 г. 13:07
США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

США передали проект по гарантиям безопасности — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2025 г. 8:00
ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2025 г. 18:18

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации