Изменения мирного плана после переговоров с США — эфир Ранок.LIVE

Переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности вышли на финальный этап. Журналисты западных СМИ сообщили, что американская делегация заявляет о том, что 90% вопросов на данный момент урегулированы, несмотря на сложный вопрос территориальных уступок. Президент Зеленский подтвердил, что Киев готов рассмотреть отказ от вступления в НАТО в обмен на юридически обязательные гарантии, подобные Статье 5 Североатлантического договора.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 16 декабря

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят ключевые события на фронте и дипломатическом треке, а также новые технологические и безопасностные вызовы войны.

Далее в эфире — оперативная ситуация на Покровском, Запорожском и других горячих направлениях, попытки российских войск продвижения, удары по тыловым целям РФ и оценки состояния российского военного управления. Отдельно будут говорить о переговорном процессе между Украиной, США и европейскими партнерами, встречи в Берлине, возможные форматы прекращения огня, гарантии безопасности и роль США и НАТО.

В студии также обсудят энергетическую ситуацию в Украине — последствия массированных атак по энергетике, перспективы энергетического перемирия, развитие альтернативной генерации и риски длительных отключений света в случае похолодания.

Отдельное внимание будет уделено политическим и общественным дискуссиям вокруг возможных решений по территориям, мобилизации, выборам и международно-правовым аспектам мирного соглашения, в частности вопросам замороженных российских активов и юридических гарантий безопасности для Украины. Завершит эфир анализ текущей ситуации на фронте и долгосрочных прогнозов развития войны.

Приглашенные гости:

Позывной "Макар", командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады;

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, подполковник;

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Александр Явтушенко, советник председателя Киевской областной государственной администрации, вице-президент Всемирной организации перемещенных лиц;

Виталий Кулик, футуролог;

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;

Иван Тимочко, военный аналитик.

Напомним, вчера, 15 декабря, закончился очередной раунд переговоров делегаций Украины и США. Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план содержал несколько деструктивных для Украины положений. В то же время глава Украины смог убедить делегацию США оставить в мирном плане несколько важных пунктов.