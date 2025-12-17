РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл масштабы увеличения армии противника на территории Украины. Тем временем Европарламент ускоряет рассмотрение "репарационного кредита" для Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 17 декабря

Приглашенные гости:

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Даниил Яковлев — военнослужащий ВСУ, капитан;

Ярослав Шанько — начальник Херсонской МВА;

Олег Саакян — политолог;

Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики.

Напомним, что Сырский принял участие в заседании группы "Рамштайн" — он проинформировал о сложной ситуации на фронте.

Ранее мы также информировали, что Сырский посетил один из командных пунктов на первой линии фронта — он обнародовал видео со своей поездки на передовую.