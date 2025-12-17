РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл масштабы увеличения армии противника на территории Украины. Тем временем Европарламент ускоряет рассмотрение "репарационного кредита" для Украины.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 17 декабря
Приглашенные гости:
- Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
- Даниил Яковлев — военнослужащий ВСУ, капитан;
- Ярослав Шанько — начальник Херсонской МВА;
- Олег Саакян — политолог;
- Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;
- Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
- Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики.
Напомним, что Сырский принял участие в заседании группы "Рамштайн" — он проинформировал о сложной ситуации на фронте.
Ранее мы также информировали, что Сырский посетил один из командных пунктов на первой линии фронта — он обнародовал видео со своей поездки на передовую.