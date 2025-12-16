Видео
ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

16 декабря 2025 г. 18:10

Совет Европы официально запустил первый компенсационный механизм, созданный во время войны для фиксации убытков и дальнейшего возмещения вреда, причиненного агрессией РФ. Первыми Конвенцию о создании Комиссии в Гааге подписали министры иностранных дел Украины, Нидерландов и Молдовы.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 16 декабря.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • директор MCOP Украина Андрей Петрук;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • начальник первого ВВС третьей комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть", майор Дмитрий Зелка;
  • народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск механизмов трибунала и компенсации.

Также стало известно, что 16 декабря в Гааге подписали Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном агрессией России.

