ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

Совет Европы официально запустил первый компенсационный механизм, созданный во время войны для фиксации убытков и дальнейшего возмещения вреда, причиненного агрессией РФ. Первыми Конвенцию о создании Комиссии в Гааге подписали министры иностранных дел Украины, Нидерландов и Молдовы.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

директор MCOP Украина Андрей Петрук;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

начальник первого ВВС третьей комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть", майор Дмитрий Зелка;

народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск механизмов трибунала и компенсации.

Также стало известно, что 16 декабря в Гааге подписали Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном агрессией России.