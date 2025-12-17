Видео
Видео

Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025 г. 8:00

По результатам Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" Украина получит оружие от 15 государств. Тем временем Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса, способных нанести удар по странам НАТО. Соединенные Штаты предлагают Украине мирный план с гарантиями безопасности, подобными статье 5 НАТО, но с ограниченным сроком действия.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Виталий Пясецкий — главный сержант 93-й ОМБр "Стоход";
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Дмитрий Громаков — социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;
  • Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг";
  • Сергей Джердж — председатель Общественной Лиги Украина-НАТО;
  • Гончарук Валерий — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд);
  • Александр Коваленко — спикер Запорожской областной военной администрации;

Напомним, что премьер Нидерландов Дик Схоф сообщил — на переговорах в Берлине было решение о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее мы также сообщали, что Москва готова к заключению мирного соглашения с Украиной, однако Кремль не согласится на территориальные уступки.

