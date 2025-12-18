Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Евросовет для обсуждения финансирования Украины. Евросовет готовит решение, которое обеспечит Украине финансовую стабильность на два года. Также чиновники Соединенных Штатов и России встретятся в Майами для переговоров по мирному плану.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 декабря.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Виталий Миловидов — начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник;
- Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг, генерал армии Украины;
- Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
- Сергей Евтушок — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
- Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;
- Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
- Юрий Продан — Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014);
- Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник.
Напомним, что американо-европейский план гарантий безопасности для Украины предусматривает усиление ВСУ при поддержке США и ЕС. Мирный план также содержит развертывание европейских войск в Украине.
Ранее мы также информировали, что премьер Нидерландов Дик Схоф отметил, что во время переговоров в Берлине было достигнуто важное решение. Оно касается гарантий безопасности для Украины.