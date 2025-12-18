Видео
Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Евросовет для обсуждения финансирования Украины. Евросовет готовит решение, которое обеспечит Украине финансовую стабильность на два года. Также чиновники Соединенных Штатов и России встретятся в Майами для переговоров по мирному плану.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Виталий Миловидов — начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник;
  • Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг, генерал армии Украины;
  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Сергей Евтушок — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
  • Юрий Продан — Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014);
  • Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник.

Напомним, что американо-европейский план гарантий безопасности для Украины предусматривает усиление ВСУ при поддержке США и ЕС. Мирный план также содержит развертывание европейских войск в Украине.

Ранее мы также информировали, что премьер Нидерландов Дик Схоф отметил, что во время переговоров в Берлине было достигнуто важное решение. Оно касается гарантий безопасности для Украины.

