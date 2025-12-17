ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС не должен рассматривать альтернативные варианты финансирования Украины. Она подчеркнула, что обсуждение "Плана Б" только создает сомнения и задерживает решение о репарационном кредите из замороженных российских активов.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить около 210 млрд евро замороженных активов РФ

Ранее президент говорил, что рассматриваются два пути развития событий по замороженным активам РФ.