Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

17 декабря 2025 г. 19:00

Депутаты Киевсовета подводят главные итоги года для столицы. Какие события и решения повлияли на жизнь киевлян, как город справлялся с обстрелами, перебоями света и коррупционными скандалами — в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 17 декабря, в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • депутат Киевского городского совета от фракции "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • депутат Киевского городского совета от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;
  • член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
  • народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы) Алексей Кучеренко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Над чем работал Киевсовет и с чем справился, а что провалил;
  • Чистый город. Фигуранты коррупционных схем на свободе;
  • Бюджет. Помощь военным, ВПЛ, восстановление;
  • Свет и тень. Грозит ли Киеву Одесский сценарий.

Недавно глава КГВА Тимур Ткаченко завил, что в КГГА продолжают игнорировать остановку движения на Крещатике во время минуты молчания.

Ранее в КГВА предупредили о схемах вокруг укрытий в Киеве.

