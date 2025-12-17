Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Депутаты Киевсовета подводят главные итоги года для столицы. Какие события и решения повлияли на жизнь киевлян, как город справлялся с обстрелами, перебоями света и коррупционными скандалами — в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 17 декабря, в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

депутат Киевского городского совета от фракции "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

депутат Киевского городского совета от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;

член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;

народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы) Алексей Кучеренко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Над чем работал Киевсовет и с чем справился, а что провалил;

Чистый город. Фигуранты коррупционных схем на свободе;

Бюджет. Помощь военным, ВПЛ, восстановление;

Свет и тень. Грозит ли Киеву Одесский сценарий.

