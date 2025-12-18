Видео
Україна
Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

18 декабря 2025 г. 14:54

В четверг, 18 декабря, в Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров Европейского Союза, который может стать одним из важнейших за последние годы. Во время мероприятия с заявлением выступит и Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция в Брюсселе

Главной темой саммита станет судьба замороженных российских активов и возможность их использования для репарационного кредита Украине.

Кроме того, европейские лидеры будут обсуждать вопросы обороны, расширения ЕС и долгосрочного бюджета.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что вопрос поддержки Украины является чрезвычайно важным, и Европейский Союз должен выйти из заседания с конкретным решением.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по использованию российских активов для финансирования Украины еще продолжаются.

ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

18 декабря 2025 г. 13:30
Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

18 декабря 2025 г. 9:20
Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025 г. 8:00
Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

17 декабря 2025 г. 19:00
ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

17 декабря 2025 г. 17:56
РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

17 декабря 2025 г. 13:40
Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025 г. 8:00
ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

16 декабря 2025 г. 18:10

