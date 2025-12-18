Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

В четверг, 18 декабря, в Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров Европейского Союза, который может стать одним из важнейших за последние годы. Во время мероприятия с заявлением выступит и Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция в Брюсселе

Главной темой саммита станет судьба замороженных российских активов и возможность их использования для репарационного кредита Украине.

Кроме того, европейские лидеры будут обсуждать вопросы обороны, расширения ЕС и долгосрочного бюджета.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что вопрос поддержки Украины является чрезвычайно важным, и Европейский Союз должен выйти из заседания с конкретным решением.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по использованию российских активов для финансирования Украины еще продолжаются.