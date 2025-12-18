Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE arrow
ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

18 декабря 2025 г. 13:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Text

17:56 ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

16 декабря 2025
Text

18:10 ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

Text

13:17 Зеленский раскрыл новые детали переговоров — эфир День.LIVE

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Text

17:56 ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Евросоюз сейчас решает вопрос передачи Украине 200 млрд евро замороженных активов России, для чего он летит в Брюссель. Это решение уже "лежит на столе", но репарационный кредит зависит от политической воли. Украина сообщила американской делегации в Берлине, что стране нужны деньги на восстановление.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 18 декабря

Приглашенные гости:

  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Игорь Романенко — основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
  • Роман Кисленко — кандидат политических наук;
  • Вадим Ивченко — народный депутат от фракции "Батькивщина";
  • Игорь Кальченко — депутат Сумского городского совета.

Напомним, что Зеленский высказался об использовании замороженных российских активов. Он сообщил, что это напрямую зависит от политической воли партнеров.

Ранее мы также информировали, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Брюссель. На саммите лидеров ЕС рассмотрят решение предоставления Украине замороженных активов РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:49 Витренко жестко раскритиковал Кличко на сессии — детали

13:48 Депутаты Киевсовета увеличили свои фонды на 600 млн грн — детали

13:46 Украинцы доверяют ГУР Буданова — результаты опроса

13:40 Энергосистема Одесчины — когда во всех домах будет свет

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:26 Пиратские подключения к сетям — нардеп о новостройках в Буче

13:12 Социальные сорта хлеба могут исчезнуть из-за блэкаутов — детали

13:06 Разменная монета Украины — сколько шагов будет стоить 1 гривна

13:05 Скандал с ветераном в ПриватБанке — что известно об инциденте

13:02 Третий корпус и ГУР уничтожили полк РФ вблизи Лимана — видео

13:49 Витренко жестко раскритиковал Кличко на сессии — детали

13:48 Депутаты Киевсовета увеличили свои фонды на 600 млн грн — детали

13:46 Украинцы доверяют ГУР Буданова — результаты опроса

13:40 Энергосистема Одесчины — когда во всех домах будет свет

13:26 Пиратские подключения к сетям — нардеп о новостройках в Буче

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:12 Социальные сорта хлеба могут исчезнуть из-за блэкаутов — детали

13:06 Разменная монета Украины — сколько шагов будет стоить 1 гривна

13:05 Скандал с ветераном в ПриватБанке — что известно об инциденте

13:02 Третий корпус и ГУР уничтожили полк РФ вблизи Лимана — видео

13:02 Энергетический кризис в Одесчины — слабые места системы

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря
Text

19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Text

17:56 ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

18 декабря 2025 г. 9:20
Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025 г. 8:00
Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

17 декабря 2025 г. 19:00
ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

17 декабря 2025 г. 17:56
РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

17 декабря 2025 г. 13:40
Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025 г. 8:00
ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

ЕС одобрил механизм компенсации убытков Украине — эфир Вечір.LIVE

16 декабря 2025 г. 18:10
Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

Зеленский и Схоф дают пресс-конференцию в Нидерландах — эфир

16 декабря 2025 г. 14:42

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации