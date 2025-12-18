ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Евросоюз сейчас решает вопрос передачи Украине 200 млрд евро замороженных активов России, для чего он летит в Брюссель. Это решение уже "лежит на столе", но репарационный кредит зависит от политической воли. Украина сообщила американской делегации в Берлине, что стране нужны деньги на восстановление.
Приглашенные гости:
- Алексей Якубин — кандидат политических наук;
- Игорь Романенко — основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
- Роман Кисленко — кандидат политических наук;
- Вадим Ивченко — народный депутат от фракции "Батькивщина";
- Игорь Кальченко — депутат Сумского городского совета.
Напомним, что Зеленский высказался об использовании замороженных российских активов. Он сообщил, что это напрямую зависит от политической воли партнеров.
Ранее мы также информировали, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Брюссель. На саммите лидеров ЕС рассмотрят решение предоставления Украине замороженных активов РФ.