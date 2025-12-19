Видео
Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

19 декабря 2025 г. 11:07

В четверг, 18 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с официальным визитом. В рамках него запланирована первая встреча с президентом Польши Каролем Навроцким, который занимает должность с августа.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Зеленский в Польше

Переговоры состоятся 19 декабря в 10:00 по местному времени в президентском дворце.

В начале встречи лидеры проведут встречу тет-а-тет, а в 11:00 к обсуждению присоединятся украинская и польская делегации.

Главными темами станут безопасность, военная поддержка Украины и дальнейшая координация между странами.

Напомним, что ранее Новини.LIVE раскрыли, какие планы у Зеленского относительно визита в Польшу.

До этого стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Варшаву.

