Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

В четверг, 18 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с официальным визитом. В рамках него запланирована первая встреча с президентом Польши Каролем Навроцким, который занимает должность с августа.

Зеленский в Польше

Переговоры состоятся 19 декабря в 10:00 по местному времени в президентском дворце.

В начале встречи лидеры проведут встречу тет-а-тет, а в 11:00 к обсуждению присоединятся украинская и польская делегации.

Главными темами станут безопасность, военная поддержка Украины и дальнейшая координация между странами.

