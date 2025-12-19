Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE arrow
США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Text

17:56 ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получит оружие по Рамштайну — эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Гостями эфира Ранок.LIVE стали боец 3-го батальона "Свобода" четвертой Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин, военный обозреватель Василий Пехньо, нардеп Дмитрий Соломчук, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, политолог-международник Тарас Семенюк, нардеп Алексей Мовчан, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич и политолог Алексей Кошель.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа накануне встречи по Украине, которая состоится во Флориде. По его словам, стороны "уже близки к чему-то".

В то же время американский президент выразил требование относительно быстрых действий со стороны Украины.

"Надеюсь, Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там, и каждый раз, когда медлят, Россия меняет свое мнение", — говорит он.

Напомним, 18 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США, который предусматривает также выделение средств на поддержку Украины.

А 20 и 21 декабря американские чиновники проведут новый раунд переговоров с россиянами в Майами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:42 В МИД ответили на заявление Сербии о "расплате территориями"

08:41 Оккупанты атаковали Украину дронами — как отработала ПВО

08:35 Президент Польши отказался встретиться с Усиком — названа причина

08:15 ЕС согласовал механизм по финансированию Украины до 2027 года

08:14 Аномально теплая погода в Рождество — синоптики удивили прогнозом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Выплаты для детей с инвалидностью изменятся — что готовят семьям

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

07:47 Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

07:45 США сняли санкции с ряда компаний, продававших РФ оборудование

07:42 Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансированию Украины

08:42 В МИД ответили на заявление Сербии о "расплате территориями"

08:41 Оккупанты атаковали Украину дронами — как отработала ПВО

08:35 Президент Польши отказался встретиться с Усиком — названа причина

08:15 ЕС согласовал механизм по финансированию Украины до 2027 года

08:14 Аномально теплая погода в Рождество — синоптики удивили прогнозом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Выплаты для детей с инвалидностью изменятся — что готовят семьям

07:47 Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

07:45 США сняли санкции с ряда компаний, продававших РФ оборудование

07:42 Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансированию Украины

07:35 Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть 90 млрд евро ЕС

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Text

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

Text

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

18 декабря 2025 г. 18:00
Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

18 декабря 2025 г. 14:54
ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

18 декабря 2025 г. 13:30
Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

18 декабря 2025 г. 9:20
Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

18 декабря 2025 г. 8:00
Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

17 декабря 2025 г. 19:00
ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

17 декабря 2025 г. 17:56
РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

РФ нарастила группировку в Украине до 710 тысяч — эфир День.LIVE

17 декабря 2025 г. 13:40

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации