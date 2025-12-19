США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали боец 3-го батальона "Свобода" четвертой Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин, военный обозреватель Василий Пехньо, нардеп Дмитрий Соломчук, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, политолог-международник Тарас Семенюк, нардеп Алексей Мовчан, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич и политолог Алексей Кошель.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа накануне встречи по Украине, которая состоится во Флориде. По его словам, стороны "уже близки к чему-то".

В то же время американский президент выразил требование относительно быстрых действий со стороны Украины.

"Надеюсь, Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там, и каждый раз, когда медлят, Россия меняет свое мнение", — говорит он.

Напомним, 18 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США, который предусматривает также выделение средств на поддержку Украины.

А 20 и 21 декабря американские чиновники проведут новый раунд переговоров с россиянами в Майами.