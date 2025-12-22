В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий, рекрутка 431-го отдельного батальона беспилотных систем "Бродяги" Анна Морпак, спикер ГПСУ Андрей Демченко, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин отвергнет мирное соглашение, то президент США Дональд Трампа должен был бы пойти ва-банк и передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов по военным заводам на территории России.

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф подытожил встречи с Украиной и Европой по мирному соглашению.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают сесть за стол переговоров вместе с РФ.