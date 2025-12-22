Видео
В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

22 декабря 2025 г. 13:00

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

14:54 Зеленский проводит пресс-конференцию в Брюсселе — трансляция

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий, рекрутка 431-го отдельного батальона беспилотных систем "Бродяги" Анна Морпак, спикер ГПСУ Андрей Демченко, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин отвергнет мирное соглашение, то президент США Дональд Трампа должен был бы пойти ва-банк и передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов по военным заводам на территории России.

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф подытожил встречи с Украиной и Европой по мирному соглашению.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают сесть за стол переговоров вместе с РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

13:22 Новые выплаты на детей с инвалидностью — Гетманцев назвал суммы

13:18 Готовил теракт в центре Львова — СБУ задержала агента ФСБ

13:00 Деньги на отопление — кому и где выплачивают по 19 тыс. грн

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

12:53 На Одесчине прогремели взрывы — что известно об угрозе

12:44 Выборы президента во время войны — Рада формирует рабочую группу

12:40 В Одесской области будет усилена ПВО — что известно

12:39 Зеленский объявил подготовку новых санкций против России

12:38 Рынок нефти трясет из-за захвата танкеров — цены пошли вверх

12:21 Увольнение советников Ермака — Лещенко заявил о переназначении

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

