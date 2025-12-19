Видео
Україна
Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

19 декабря 2025 г. 13:00

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный эксперт Иван Ступак, политический эксперт Константин Матвиенко, нардеп Сергей Нагорняк, спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и нардеп Алексей Леонов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

В Варшаве 19 декабря начался рабочий визит украинского лидера Владимира Зеленского. Он впервые встретился с президентом Польши Каролем Навроцким.

Напомним, в Польше Зеленского встретили государственным гимном Украины. Он уже встретился с Навроцким.

Кроме того, сегодня украинский лидер проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

