Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025 г. 8:00

Гостями эфира Ранок.LIVE стали командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий, дипломат Александр Левченко, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, политолог-международник Тарас Семенюк, политологи Руслан Рохов и Игорь Попов, а также начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о намерении заменить командующего Воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко. По его словам, страна сосредоточена на защите Одесской области, сохранении логистики и усилении системы противовоздушной обороны на фоне массированных российских атак.

Глава государства подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует мосты, порты и логистическую инфраструктуру.

Напомним, Зеленский объяснил, почему российские оккупанты массированно атакуют Одесскую область. Он анонсировал усиление обороны и кадровые изменения.

Кроме того, украинский лидер назвал количество оружия, которое захватчики запустили в течение недели.

