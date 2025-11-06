Відео
Україна
Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв'ю
Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

06 листопада 2025 р. 20:10

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився оптимістичним прогнозом щодо завершення війни та розповів, як його регіон зумів стримати російський наступ на півдні. У великому інтерв’ю він пояснив, чому Миколаївщина залишається ключовим форпостом оборони та економічного відродження України.

Про це та інше він розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Миколаївщина під час війни: перспективи

Під час розмови Віталій Кім наголосив, що саме Миколаївська область стала вирішальним бар’єром для російських військ, які планували прорив у напрямку Одеси. Він зазначив, що на миколаївському напрямку було ліквідовано вісім російських генералів. За його словами, завдяки мужності військових і злагодженій роботі місцевої влади вдалося відбити атаки та стабілізувати ситуацію на південному фронті. Він також висловив упевненість, що зараз Україна має реальний шанс наблизити перемогу.

Окрім військових тем, Кім розповів про перспективи розвитку бізнесу та відновлення економіки регіону, зокрема про потенціал Миколаївських портів і суднобудівної галузі. Він підкреслив, що південь України потребує більших інвестицій і державної підтримки, адже саме тут формується нова інфраструктура після війни. Також очільник області запевнив, що Миколаїв готовий до опалювального сезону й активно працює над ліквідацією наслідків бойових дій.

Нагадаємо, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв, де поспілкувалася з медиками, волонтерами та місцевими родинами, підтримавши українців у найскладніший час.

Раніше ми також інформували, що Миколаївщина готується до важкої зими на тлі зростання атак дронів і авіабомб, переходячи на альтернативні джерела тепла для збереження роботи критичної інфраструктури.

