Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE arrow
США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали боєць 3-го батальйону "Свобода" четвертої Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін, військовий оглядач Василь Пехньо, нардеп Дмитро Соломчук, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, політолог-міжнародник  Тарас Семенюк, нардеп Олексій Мовчан, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич та політолог Олексій Кошель.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа напередодні зустрічі щодо України, яка відбудеться в Флориді. За його словами, сторони "вже близькі до чогось". 

Водночас американський президент висловив вимогу щодо швидких дій з боку України.

"Сподіваюся, Україна діятиме швидко, бо Росія вже там, і щоразу, коли зволікають, Росія змінює свою думку", — каже він.

Нагадаємо, 18 грудня Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає також виділення коштів на підтримку України

А 20 та 21 грудня американські чиновники проведуть новий раунд переговорів з росіянами у Маямі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:42 У МЗС відповіли на заяву Сербії про "розплату територіями"

08:41 Окупанти атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО

08:35 Президент Польщі відмовився зустрітися з Усиком — названа причина

08:15 ЄС погодив механізм щодо фінансування України до 2027 року

08:14 Аномально тепла погода на Різдво — синоптики здивували прогнозом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Виплати для дітей з інвалідністю зміняться — що готують сім’ям

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

07:45 США зняли санкції з низки компаній, які продавали РФ обладнання

07:42 Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України

08:42 У МЗС відповіли на заяву Сербії про "розплату територіями"

08:41 Окупанти атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО

08:35 Президент Польщі відмовився зустрітися з Усиком — названа причина

08:15 ЄС погодив механізм щодо фінансування України до 2027 року

08:14 Аномально тепла погода на Різдво — синоптики здивували прогнозом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Виплати для дітей з інвалідністю зміняться — що готують сім’ям

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

07:45 США зняли санкції з низки компаній, які продавали РФ обладнання

07:42 Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України

07:35 Кошта пояснив, коли Україна має повернути 90 млрд євро Євросоюзу

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Відео по темі

Всі відео
Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

18 грудня 2025 р. 18:00
Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

18 грудня 2025 р. 14:54
ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

18 грудня 2025 р. 13:30
Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

18 грудня 2025 р. 09:20
Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025 р. 08:00
Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17 грудня 2025 р. 19:00
ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

17 грудня 2025 р. 17:56
РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

17 грудня 2025 р. 13:40

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації