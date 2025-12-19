США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали боєць 3-го батальйону "Свобода" четвертої Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін, військовий оглядач Василь Пехньо, нардеп Дмитро Соломчук, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, політолог-міжнародник Тарас Семенюк, нардеп Олексій Мовчан, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич та політолог Олексій Кошель.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа напередодні зустрічі щодо України, яка відбудеться в Флориді. За його словами, сторони "вже близькі до чогось".

Водночас американський президент висловив вимогу щодо швидких дій з боку України.

"Сподіваюся, Україна діятиме швидко, бо Росія вже там, і щоразу, коли зволікають, Росія змінює свою думку", — каже він.

Нагадаємо, 18 грудня Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає також виділення коштів на підтримку України.

А 20 та 21 грудня американські чиновники проведуть новий раунд переговорів з росіянами у Маямі.