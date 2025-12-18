Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

18 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Президент  України Володимир Зеленський особисто відвідає Єврораду для обговорення фінансування України. Єврорада готує рішення, яке забезпечить Україні фінансову стабільність на два роки. Також чиновники Сполучених Штатів і Росії зустрінуться в Маямі для переговорів щодо мирного плану

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України;
  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
  • Юрій Продан — Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014);
  • Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник.

Нагадаємо, що американо-європейський план гарантій безпеки для України передбачає посилення ЗСУ за підтримки США та ЄС. Мирний план також містить розгортання європейських військ в України.

Раніше ми також інформували, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф зазначив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто важливе рішення. Воно стосується гарантій безпеки для України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:09 Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків

08:42 Кривий Ріг та Нікополь були вночі під атакою РФ — є постраждалі

08:15 У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео

08:00 Виплати ВПО — через яку покупку можна втратити грошову допомогу

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:59 Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки

07:45 Лунін врятував мадридський Реал від ганьби — відео

07:30 Юсов розповів, як змінилася робота ГУР під час війни

07:15 Реструктуризація боргів за комуналку — як оформити у грудні

07:05 Чи буде дощ і сніг — прогноз погоди на сьогодні

09:09 Дронова атака на Одещину — перші фото наслідків

08:42 Кривий Ріг та Нікополь були вночі під атакою РФ — є постраждалі

08:15 У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео

08:00 Виплати ВПО — через яку покупку можна втратити грошову допомогу

07:59 Росія била по енергетиці в Черкасах — в ОВА показали наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Лунін врятував мадридський Реал від ганьби — відео

07:30 Юсов розповів, як змінилася робота ГУР під час війни

07:15 Реструктуризація боргів за комуналку — як оформити у грудні

07:05 Чи буде дощ і сніг — прогноз погоди на сьогодні

07:01 Графік роботи банків на Новий рік — чи будуть доступними послуги

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17 грудня 2025 р. 19:00
ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

17 грудня 2025 р. 17:56
РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

17 грудня 2025 р. 13:40
Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025 р. 08:00
ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

16 грудня 2025 р. 18:10
Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

16 грудня 2025 р. 14:42
Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

16 грудня 2025 р. 13:17
Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

16 грудня 2025 р. 12:10

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації