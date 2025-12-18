Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає Єврораду для обговорення фінансування України. Єврорада готує рішення, яке забезпечить Україні фінансову стабільність на два роки. Також чиновники Сполучених Штатів і Росії зустрінуться в Маямі для переговорів щодо мирного плану.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України;

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;

Юрій Продан — Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014);

Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник.

Нагадаємо, що американо-європейський план гарантій безпеки для України передбачає посилення ЗСУ за підтримки США та ЄС. Мирний план також містить розгортання європейських військ в України.

Раніше ми також інформували, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф зазначив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто важливе рішення. Воно стосується гарантій безпеки для України.