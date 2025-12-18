Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає Єврораду для обговорення фінансування України. Єврорада готує рішення, яке забезпечить Україні фінансову стабільність на два роки. Також чиновники Сполучених Штатів і Росії зустрінуться в Маямі для переговорів щодо мирного плану.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 грудня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;
- Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України;
- Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
- Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
- Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
- Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
- Юрій Продан — Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014);
- Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник.
Нагадаємо, що американо-європейський план гарантій безпеки для України передбачає посилення ЗСУ за підтримки США та ЄС. Мирний план також містить розгортання європейських військ в України.
Раніше ми також інформували, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф зазначив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто важливе рішення. Воно стосується гарантій безпеки для України.