Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір
Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

18 грудня 2025 р. 09:20

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

У Брюсселі розпочинається дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського Союзу, яка може мати визначальне значення для подальших рішень ЄС. Очікується, що участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський.

Пряму трансляцію дивіться на Новини.LIVE.

Зеленський прибув до Брюсселя

Однією з центральних тем переговорів стане подальша доля заморожених російських активів. Лідери ЄС обговорюватимуть можливість їх використання для формування фінансового механізму підтримки України, зокрема у форматі репараційного кредиту.

Окрім цього, на порядку денному буде й питання посилення оборонних спроможностей Європейського Союзу, розширення блоку та формування довгострокового бюджету. Очікується, що дискусії торкнуться як фінансування безпеки, так і стратегічних рішень.

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, Володимир Зеленський зробив заяву щодо намірів Росії продовжувати війну далі.  Також глава держави розкрив деталі щодо співпраці між Україною та Нідерландами

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

