Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

У Брюсселі розпочинається дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського Союзу, яка може мати визначальне значення для подальших рішень ЄС. Очікується, що участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський.

Зеленський прибув до Брюсселя

Однією з центральних тем переговорів стане подальша доля заморожених російських активів. Лідери ЄС обговорюватимуть можливість їх використання для формування фінансового механізму підтримки України, зокрема у форматі репараційного кредиту.

Окрім цього, на порядку денному буде й питання посилення оборонних спроможностей Європейського Союзу, розширення блоку та формування довгострокового бюджету. Очікується, що дискусії торкнуться як фінансування безпеки, так і стратегічних рішень.

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, Володимир Зеленський зробив заяву щодо намірів Росії продовжувати війну далі. Також глава держави розкрив деталі щодо співпраці між Україною та Нідерландами.