Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE arrow
ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

16 грудня 2025 р. 18:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025
Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025
Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Рада Європи офіційно запустила перший компенсаційний механізм, створений під час війни для фіксації збитків і подальшого відшкодування шкоди, завданої агресією РФ. Першими Конвенцію про створення Комісії у Гаазі підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів та Молдови. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 16 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • директор MCOP Україна Андрій Петрук;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • начальник першого ВПС третьої комендатури швидкого реагування бригади "Помста", майор Дмитро Зьолка;
  • народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував запуск механізмів трибуналу та компенсації.

Також стало відомо, що 16 грудня у Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:24 Вирок Януковичу набрав законної сили — про що йдеться

19:23 Росію визнали найбільшою загрозою миру в Європі — деталі

19:10 Фільм "Ти — космос" — де подивитися онлайн і скільки це коштує

19:08 Розпад Росії цілком реальний — що кажуть в ГУР про ситуацію в РФ

18:46 Трамп вважає, що Путін прагне контролювати всю Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 Братчук розкрив тактику росіян біля Гуляйполя — що вигадала РФ

18:29 Графіки відключень — де та коли не буде світла завтра

18:24 Точність українських ударів по Криму зросли — деталі від Юсова

18:16 Рідкісних птахів помітили на лиманах Одещини

Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

19:24 Вирок Януковичу набрав законної сили — про що йдеться

19:23 Росію визнали найбільшою загрозою миру в Європі — деталі

19:10 Фільм "Ти — космос" — де подивитися онлайн і скільки це коштує

19:08 Розпад Росії цілком реальний — що кажуть в ГУР про ситуацію в РФ

18:46 Трамп вважає, що Путін прагне контролювати всю Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 Братчук розкрив тактику росіян біля Гуляйполя — що вигадала РФ

18:29 Графіки відключень — де та коли не буде світла завтра

18:24 Точність українських ударів по Криму зросли — деталі від Юсова

18:16 Рідкісних птахів помітили на лиманах Одещини

18:09 У ГУР відповіли, чи буде обмін полоненими до Різдва

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

16 грудня 2025 р. 14:42
Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

16 грудня 2025 р. 13:17
Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

16 грудня 2025 р. 12:10
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

15 грудня 2025 р. 17:58
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

15 грудня 2025 р. 13:39
Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025 р. 08:00
Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

12 грудня 2025 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації