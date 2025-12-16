ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Рада Європи офіційно запустила перший компенсаційний механізм, створений під час війни для фіксації збитків і подальшого відшкодування шкоди, завданої агресією РФ. Першими Конвенцію про створення Комісії у Гаазі підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів та Молдови.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 16 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

директор MCOP Україна Андрій Петрук;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

начальник першого ВПС третьої комендатури швидкого реагування бригади "Помста", майор Дмитро Зьолка;

народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував запуск механізмів трибуналу та компенсації.

Також стало відомо, що 16 грудня у Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії.