ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Рада Європи офіційно запустила перший компенсаційний механізм, створений під час війни для фіксації збитків і подальшого відшкодування шкоди, завданої агресією РФ. Першими Конвенцію про створення Комісії у Гаазі підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів та Молдови.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 16 грудня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- директор MCOP Україна Андрій Петрук;
- народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- начальник першого ВПС третьої комендатури швидкого реагування бригади "Помста", майор Дмитро Зьолка;
- народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував запуск механізмів трибуналу та компенсації.
Також стало відомо, що 16 грудня у Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії.