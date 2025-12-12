Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про пенсії в Україні та майбутні вибори президента.
Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 12 грудня.
Про що говоритиме в ефірі Гетманцев
Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:
- Гарантії безпеки України;
- Проведення виборів в Україні під час війни;
- Підвищення податків та зарплат;
- План репараційного кредиту;
- Перемовищи щодо миру в Україні.
Нещодавно Гетманцев розповів, яка мінімальна зарплата буде в українських вчителів.
Також Гетманцев повідомляв про плани щодо детінізації економіки України.