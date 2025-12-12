Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим arrow
Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

12 грудня 2025 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

10 грудня 2025
Text

19:00 Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Text

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про пенсії в Україні та майбутні вибори президента.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 12 грудня.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • Гарантії безпеки України;
  • Проведення виборів в Україні під час війни;
  • Підвищення податків та зарплат;
  • План репараційного кредиту;
  • Перемовищи щодо миру в Україні.

Нещодавно Гетманцев розповів, яка мінімальна зарплата буде в українських вчителів.

Також Гетманцев повідомляв про плани щодо детінізації економіки України. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:11 На зʼїзді партії "Слуга народу" оберуть нового очільника — Козир

Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

20:55 Погодинні відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

20:17 Помер український співак Степан Гіга

20:16 ЄС погодився на безстрокове замороження активів РФ — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:12 Право власності на житло — що треба перевірити перед святами

20:02 Генштаб підтвердив удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області

20:02 Діденко попередила про похолодання — прогноз погоди на вихідні

20:00 Чи зберігають чинність паперові ВОД

19:35 Громадянство в ЄС — які країни найшвидше видають паспорти

21:11 На зʼїзді партії "Слуга народу" оберуть нового очільника — Козир

20:55 Погодинні відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

20:17 Помер український співак Степан Гіга

20:16 ЄС погодився на безстрокове замороження активів РФ — що відомо

20:12 Право власності на житло — що треба перевірити перед святами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:02 Генштаб підтвердив удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області

20:02 Діденко попередила про похолодання — прогноз погоди на вихідні

20:00 Чи зберігають чинність паперові ВОД

19:35 Громадянство в ЄС — які країни найшвидше видають паспорти

19:34 Візит Зеленського у Купʼянськ — за скільки км від позицій РФ

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

12 грудня 2025 р. 17:52
Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

12 грудня 2025 р. 13:07
США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025 р. 08:00
ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

11 грудня 2025 р. 18:18
Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

11 грудня 2025 р. 13:13
ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025 р. 08:00
Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

10 грудня 2025 р. 19:00
Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

10 грудня 2025 р. 17:50

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації