Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч у Європі 13 грудня, однак наголосив, що поїде лише за умови реального шансу на результат. Він підкреслив, що головна мета Вашингтона — якнайшвидше врегулювати війну та зберегти людські життя.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ден.LIVE у п'ятницю, 12 грудня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;
- народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
- політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
- речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;
- експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;
- політолог-міжнародник Тарас Семенюк.
Раніше ми інформували, що Дональд Трамп вимагає конкретних та чітких результатів перемовин щодо закінчення війни в Україні.
Також ми повідомляли, що триває підготовка до важливих переговорів у Парижі щодо мирного плану Трампа.