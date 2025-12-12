Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE arrow
Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

12 грудня 2025 р. 13:07

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

10 грудня 2025
Text

19:00 Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Text

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня 2025
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч у Європі 13 грудня, однак наголосив, що поїде лише за умови реального шансу на результат. Він підкреслив, що головна мета Вашингтона — якнайшвидше врегулювати війну та зберегти людські життя.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ден.LIVE у п'ятницю, 12 грудня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;
  • народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;
  • експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;
  • політолог-міжнародник Тарас Семенюк.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп вимагає конкретних та чітких результатів перемовин щодо закінчення війни в Україні.

Також ми повідомляли, що триває підготовка до важливих переговорів у Парижі щодо мирного плану Трампа.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:29 Одеса розрахувалася за скандальним кредитом — скільки переплатили

13:28 СОУ заблокували армію РФ у Куп'янську та зачистили частину міста

13:12 Ворог тисне в напрямку Мирнограда — що відбувається в Покровську

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

12:50 Ринок нафти затрусило через Венесуелу та надлишок пропозиції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 Очільник РДА у Києві пропонує змінити підхід до виборів у столиці

12:45 Монети з дефектами — за скільки продають "неправильні" копійки

12:40 Без води ще два райони Одеси — зупинив роботу ключовий об’єкт

12:28 Ризикуємо увійти в новий рік без міністра енергетики — нардеп

12:26 Вимагали 200 тис. дол. і погрожували зброєю — затримано злочинців

13:29 Одеса розрахувалася за скандальним кредитом — скільки переплатили

13:28 СОУ заблокували армію РФ у Куп'янську та зачистили частину міста

13:12 Ворог тисне в напрямку Мирнограда — що відбувається в Покровську

12:50 Ринок нафти затрусило через Венесуелу та надлишок пропозиції

12:48 Очільник РДА у Києві пропонує змінити підхід до виборів у столиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Монети з дефектами — за скільки продають "неправильні" копійки

12:40 Без води ще два райони Одеси — зупинив роботу ключовий об’єкт

12:28 Ризикуємо увійти в новий рік без міністра енергетики — нардеп

12:26 Вимагали 200 тис. дол. і погрожували зброєю — затримано злочинців

12:20 Військовий зник безвісти — що має зробити родина

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025 р. 08:00
ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

11 грудня 2025 р. 18:18
Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

11 грудня 2025 р. 13:13
ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025 р. 08:00
Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

10 грудня 2025 р. 19:00
Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

10 грудня 2025 р. 17:50
Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

10 грудня 2025 р. 13:14
Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

10 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації