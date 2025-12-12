Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч у Європі 13 грудня, однак наголосив, що поїде лише за умови реального шансу на результат. Він підкреслив, що головна мета Вашингтона — якнайшвидше врегулювати війну та зберегти людські життя.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ден.LIVE у п'ятницю, 12 грудня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;

народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;

політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;

політолог-міжнародник Тарас Семенюк.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп вимагає конкретних та чітких результатів перемовин щодо закінчення війни в Україні.

Також ми повідомляли, що триває підготовка до важливих переговорів у Парижі щодо мирного плану Трампа.