Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці посилити моніторинг співпраці між Росією та Китаєм. Він наголосив на важливості своєчасного отримання інформації про будь-які зміни у взаємодії двох країн.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Зокрема, серед тем була співпраця Росії та Китаю.
А також президент раніше заявляв, що Китай міг би зробити все для закінчення війни, однак не хоче цього. Пекін має сильний вплив на Москву, зокрема, особисто на російського диктатора Володимира Путіна.