Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE arrow
Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

10 грудня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня 2025
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

8 грудня 2025
Text

18:03 Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

Text

13:09 Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

Text

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня 2025
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці посилити моніторинг співпраці між Росією та Китаєм. Він наголосив на важливості своєчасного отримання інформації про будь-які зміни у взаємодії двох країн.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 10 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • журналіст Сергій Ауслендер,
  • голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик,
  • депутат Київської міської ради  "Європейська Солідарність", Голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук Леонід Ємець, 
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея,
  • депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Алла Шлапак. 
 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Зокрема, серед тем була співпраця Росії та Китаю.

А також президент раніше заявляв, що Китай міг би зробити все для закінчення війни, однак не хоче цього. Пекін має сильний вплив на Москву, зокрема, особисто на російського диктатора Володимира Путіна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:53 Авто поліції збило матір з дитиною на Чернігівщині — деталі

Text

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

17:38 Железняк пояснив, як ДПСУ виправдала неявку на ТСК по Міндічу

17:35 Нові правила для готівки — які гроші не прийматимуть у Польщі

17:29 Меланія Трамп допомагає повернути українських дітей, — Лубінець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:29 Лубінець назвав, який пункт завжди є у мирних планах

17:17 Лубінець назвав масштаби звернень щодо жорстокого поводження ТЦК

17:14 Порт на Одещині віддадуть у концесію без Prozorro — що змінилося

17:12 Мудрик взимку може возз'єднатися в одному клубі з Судаковим

17:12 Українців чекають нові ціни на яйця у січні — до чого готуватися

17:53 Авто поліції збило матір з дитиною на Чернігівщині — деталі

17:38 Железняк пояснив, як ДПСУ виправдала неявку на ТСК по Міндічу

17:35 Нові правила для готівки — які гроші не прийматимуть у Польщі

17:29 Меланія Трамп допомагає повернути українських дітей, — Лубінець

17:29 Лубінець назвав, який пункт завжди є у мирних планах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:17 Лубінець назвав масштаби звернень щодо жорстокого поводження ТЦК

17:14 Порт на Одещині віддадуть у концесію без Prozorro — що змінилося

17:12 Мудрик взимку може возз'єднатися в одному клубі з Судаковим

17:12 Українців чекають нові ціни на яйця у січні — до чого готуватися

17:05 Безплатне проживання у лісовій хатинці — що пропонують у Швеції

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

3 грудня

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

Text

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Відео по темі

Всі відео
Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

10 грудня 2025 р. 13:14
Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

10 грудня 2025 р. 08:00
Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

09 грудня 2025 р. 17:51
Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

09 грудня 2025 р. 16:05
Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

09 грудня 2025 р. 13:00
Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

09 грудня 2025 р. 08:00
Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

08 грудня 2025 р. 18:03
Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

08 грудня 2025 р. 14:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації