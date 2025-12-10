Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці посилити моніторинг співпраці між Росією та Китаєм. Він наголосив на важливості своєчасного отримання інформації про будь-які зміни у взаємодії двох країн.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Зокрема, серед тем була співпраця Росії та Китаю.

А також президент раніше заявляв, що Китай міг би зробити все для закінчення війни, однак не хоче цього. Пекін має сильний вплив на Москву, зокрема, особисто на російського диктатора Володимира Путіна.