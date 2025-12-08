Відео
Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

08 грудня 2025 р. 18:03

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Президент Франції Еммануель Макрон зробили спільну заяву, наголосивши на критичній важливості поточного моменту для України. За їхніми словами, "це можуть бути вирішальні дні для всіх нас щодо України".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 8 грудня.

Теми ефіру 

Відповідна заява Макрона та Мерца зроблена на тлі зустрічі в Лондоні з Володимиром Зеленським та Кіром Стармером. Вона підтверджує, що європейські лідери прагнуть максимально використати свій вплив. Фраза "У нас багато карт у руках" вказує на рішучість Європи скоординувати дипломатичний та економічний тиск, щоб забезпечити вигідні умови для Києва на майбутніх мирних переговорах. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі;
  • Тарас Мишак — старший офіцер відділення комунікацій 59-ї ОШБр БпС, лейтенант.

Нагадаємо, 8 грудня європейські лідери провели переговори і зробили низку важливих заяв. Вони підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

Після цього Володимир Зеленський почав двосторонні переговори зі Стармером

