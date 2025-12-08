Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

Війська армії Росії вдарили ракетами по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Відомо, що на об'єкті тимчасово було перекрито рух через пошкодження.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 8 грудня

Запрошені гості:

Сергій Ярий, капітан, командир підрозділу безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади

Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Сергій Фурса, економіст, фінансист

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital

Петро Олещук, політолог

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував, чи погодяться військові скласти зброю та віддати Росії території.

Також голова Меджлісу кримськотатарського народу висловився про те, чи погодяться в США визнати Крим російським.