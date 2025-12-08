Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

Війська армії Росії вдарили ракетами по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Відомо, що на об'єкті тимчасово було перекрито рух через пошкодження.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 8 грудня
Запрошені гості:
- Сергій Ярий, капітан, командир підрозділу безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади
- Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
- Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу
- Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
- Сергій Фурса, економіст, фінансист
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
- Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital
- Петро Олещук, політолог
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував, чи погодяться військові скласти зброю та віддати Росії території.
Також голова Меджлісу кримськотатарського народу висловився про те, чи погодяться в США визнати Крим російським.