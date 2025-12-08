Відео
Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

08 грудня 2025 р. 08:00

08:00 Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

Війська армії Росії вдарили ракетами по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Відомо, що на об'єкті тимчасово було перекрито рух через пошкодження. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 8 грудня

Запрошені гості:

  • Сергій Ярий, капітан, командир підрозділу безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади
  • Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
  • Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
  • Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital
  • Петро Олещук, політолог

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував, чи погодяться військові скласти зброю та віддати Росії території.

Також голова Меджлісу кримськотатарського народу висловився про те, чи погодяться в США визнати Крим російським

