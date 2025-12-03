Відео
На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

03 грудня 2025 р. 19:06

У Києві триває обговорення питання стану міської інфраструктури та управління бюджетом. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть стан київських переправ та масштаби необхідних ремонтів.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 3 грудня о 19:00.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Розподіл бюджету столиці;
  • Річниця заснування Північного мосту;
  • Тривожний стан київських переправ;
  • Перспективи та можливості транспортоної системи столиці;
  • Підготовка міста до масштабних ремонтів.

Гостем ефіру став депутат КМР, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко.

Нагадаємо, що у Києві під час оголошення повітряної тривоги тимчасово змінюватиметься рух через Південний міст. Тоді автомобілі та громадський транспорт не зможуть перетинати міст із правого на лівий берег столиці. 

А до цього стало відомо, як у Києві "зливають" мільйони на рихтування аварійних мостів та чому столиці загрожує транспортний колапс. 

