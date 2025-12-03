На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

У Києві триває обговорення питання стану міської інфраструктури та управління бюджетом. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть стан київських переправ та масштаби необхідних ремонтів.
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 3 грудня о 19:00.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Розподіл бюджету столиці;
- Річниця заснування Північного мосту;
- Тривожний стан київських переправ;
- Перспективи та можливості транспортоної системи столиці;
- Підготовка міста до масштабних ремонтів.
Гостем ефіру став депутат КМР, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко.
Нагадаємо, що у Києві під час оголошення повітряної тривоги тимчасово змінюватиметься рух через Південний міст. Тоді автомобілі та громадський транспорт не зможуть перетинати міст із правого на лівий берег столиці.
А до цього стало відомо, як у Києві "зливають" мільйони на рихтування аварійних мостів та чому столиці загрожує транспортний колапс.