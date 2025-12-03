Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі переговори. Нині вони відбуваються в Брюсселі за участю радників з питань національної безпеки європейських лідерів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Центральною темою зустрічей стало посилення національної безпеки України в умовах триваючої російської агресії.

До роботи долучилися секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

Після завершення брюссельського етапу переговорів заплановано підготовку до наступної важливої зустрічі — з представниками адміністрації президента США.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

журналіст Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

спеціаліст транспортної інфраструктури Анна Мінюкова.

Нагадаємо, що представники Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали побачитися із українським лідером Володимиром Зеленським після переговорів з Росією. Однак зустріч скасували.

А до цього Президент України Володимир Зеленський повідомив, що оновлена версія мирного плану буде коротшою, ніж попередній варіант.