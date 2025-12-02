Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Камʼянської міської ради Дмитро Губський, нардеп Іван Крулько, політолог Петро Олещук, очільник Громадської Ліги Україна-Нато Сергій Джердж, віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Гості ефіру обговорять заяву лідера Франції Еммануеля Макрона, що країни ЄС планують завершити роботу над механізмом використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні вже до Різдва.

За його словами, Євросоюз опрацьовує "технічне рішення", яке має врегулювати всі юридичні аспекти та гарантувати надійний захист у питанні поводження з цими активами.

Це рішення має надати Україні передбачуваність та довгострокове фінансування її оборонних потреб.

Нагадаємо, Британія заявила про готовність приєднатися до ініціативи ЄС, яка передбачає спрямування на фінансування України коштів із заморожених російських активів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна не має "плану Б", якщо не отримає заморожені російські активи.