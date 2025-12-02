Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE arrow
Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

02 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2025
Text

18:10 Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025
Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2025
Text

18:10 Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Камʼянської міської ради Дмитро Губський, нардеп Іван Крулько, політолог Петро Олещук, очільник Громадської Ліги Україна-Нато Сергій Джердж, віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера Франції Еммануеля Макрона, що країни ЄС планують завершити роботу над механізмом використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні вже до Різдва.

За його словами, Євросоюз опрацьовує "технічне рішення", яке має врегулювати всі юридичні аспекти та гарантувати надійний захист у питанні поводження з цими активами.

Це рішення має надати Україні передбачуваність та довгострокове фінансування її оборонних потреб.

Нагадаємо, Британія заявила про готовність приєднатися до ініціативи ЄС, яка передбачає спрямування на фінансування України коштів із заморожених російських активів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна не має "плану Б", якщо не отримає заморожені російські активи.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:53 Україна потрапила в антирейтинг за кількістю жертв мін

08:50 Заощадження до 3 тис. грн — як сплатити за спожитий газ кешбеком

08:23 Навроцький заявив, що з РФ ніколи не може бути домовленостей

08:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — де ВПО доступні виплати у грудні

08:00 "Зимова підтримка" 2025 — кому не виплатять 1000 грн цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

07:58 На окупованій Луганщині собаки масово кусають людей — що відомо

07:46 Трамп обрав суперечливий підхід у мирних переговорах — CNN

07:30 В Україні посилюється дефіцит робочої сили через мобілізацію

07:01 ПриватБанк запустив нову опцію через ШІ — що стало доступним

08:53 Україна потрапила в антирейтинг за кількістю жертв мін

08:50 Заощадження до 3 тис. грн — як сплатити за спожитий газ кешбеком

08:23 Навроцький заявив, що з РФ ніколи не може бути домовленостей

08:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — де ВПО доступні виплати у грудні

08:00 "Зимова підтримка" 2025 — кому не виплатять 1000 грн цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:58 На окупованій Луганщині собаки масово кусають людей — що відомо

07:46 Трамп обрав суперечливий підхід у мирних переговорах — CNN

07:30 В Україні посилюється дефіцит робочої сили через мобілізацію

07:01 ПриватБанк запустив нову опцію через ШІ — що стало доступним

06:43 Є умова, без якої працівник ТЦК не може вручити повістку

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

Text

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

1 грудня
Text

18:10 Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада
Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

01 грудня 2025 р. 18:10
Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

01 грудня 2025 р. 13:13
Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

01 грудня 2025 р. 08:00
Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

28 листопада 2025 р. 21:06
США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

28 листопада 2025 р. 18:24
США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

28 листопада 2025 р. 13:02
Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025 р. 08:00
Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

27 листопада 2025 р. 18:09

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації