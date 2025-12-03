Рютте розкрив, коли Україна стане членом НАТО — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, депутат Харківської районної ради Марія Зайцева, командир взводу обслуговування та ремонту батальйону безпілотних систем "Таліон" з позивним "Дракула", голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та командир зенітно-ракетної батареї ППО Третього армійського корпусу Олександр Степаненко.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву генсека НАТО Марка Рютте, що тема українського членства стане окремим пунктом майбутніх мирних переговорів. Водночас єдності всередині Альянсу з цього питання наразі немає.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США розглядають можливість позбавити права вступу України до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою.

А очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, як Альянс реагувати на провокації Росії.