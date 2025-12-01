Відео
Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

01 грудня 2025 р. 18:10

18:10 Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

13:13 Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025
18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати тривалої розмови з французьким колегою Емануелем Макроном. Під час зустрічі сторони детально зосередилися на питаннях безпеки та перемовинах, спрямованих на завершення війни.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Президент України Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом у Франції. Після зустрічі із Емманюелем Макроном український лідер зробив заяву щодо подальших переговорів для завершення війни. Глава держави наголосив, що швидке досягнення миру та надійні гарантії безпеки України нині залежать від активної позиції кожного міжнародного лідера

Гості ефіру

  • народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Руслан Горбенко;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • начальник пункту управління 431 окремого батальйону безпілотних систем (ОББпС) БРОДЯГИ, позивний "Красавчик";
  • доктор політичних наук Максим Розумний;
  • керівник аналітичного напряму мережі  захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • віцепрем'єр міністр 2014-2019 рр. В'ячеслав Кириленко;
  • психолог Олег Покальчук.

Нагадаємо, президент України розкрив деталі зустрічі з французьким колегою.

А також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили результат переговорів у Флориді з Стівом Віткоффом, Рустемом Умєровим і Кіром Стармером.

18:38 Гетманцев анонсував підвищення зарплат вчителям

18:33 Чернишову повернуть український паспорт — рішення ВАКС

18:19 Мирний план став кращим — Зеленський про території

18:17 На реставрацію будинку в Одесі витратять 58 млн. — деталі тендера

18:15 Грошей за ці вироби не дадуть — що заборонено здавати на брухт

18:12 Спецціна на газ і швидкі дозволи — що змінює уряд

18:10 Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

18:03 Делегація досягла прогресу — Умєров про роботу у Флориді

18:01 Відмовили у "Зимовій підтримці" — чи можна ще раз подати заявку

17:54 Зеленський оголосив про повну зачистку Купʼянська від окупантів

18:38 Гетманцев анонсував підвищення зарплат вчителям

18:33 Чернишову повернуть український паспорт — рішення ВАКС

18:19 Мирний план став кращим — Зеленський про території

18:17 На реставрацію будинку в Одесі витратять 58 млн. — деталі тендера

18:15 Грошей за ці вироби не дадуть — що заборонено здавати на брухт

18:12 Спецціна на газ і швидкі дозволи — що змінює уряд

18:03 Делегація досягла прогресу — Умєров про роботу у Флориді

18:01 Відмовили у "Зимовій підтримці" — чи можна ще раз подати заявку

17:54 Зеленський оголосив про повну зачистку Купʼянська від окупантів

17:50 Макрон зробив заяву про гарантії безпеки для України

