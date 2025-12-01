Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати тривалої розмови з французьким колегою Емануелем Макроном. Під час зустрічі сторони детально зосередилися на питаннях безпеки та перемовинах, спрямованих на завершення війни.

Про що ефір

Президент України Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом у Франції. Після зустрічі із Емманюелем Макроном український лідер зробив заяву щодо подальших переговорів для завершення війни. Глава держави наголосив, що швидке досягнення миру та надійні гарантії безпеки України нині залежать від активної позиції кожного міжнародного лідера

Гості ефіру

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Руслан Горбенко;

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

начальник пункту управління 431 окремого батальйону безпілотних систем (ОББпС) БРОДЯГИ, позивний "Красавчик";

доктор політичних наук Максим Розумний;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

віцепрем'єр міністр 2014-2019 рр. В'ячеслав Кириленко;

психолог Олег Покальчук.

Нагадаємо, президент України розкрив деталі зустрічі з французьким колегою.

А також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили результат переговорів у Флориді з Стівом Віткоффом, Рустемом Умєровим і Кіром Стармером.