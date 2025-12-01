Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

01 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025
Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025
Text

19:00 Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Text

18:00 Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

Україна вступає в ключовий етап переговорів зі США, під час яких у Флориді обговорюють мирний план, позиції щодо можливого територіального врегулювання та інші чутливі питання майбутнього врегулювання війни. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський наголосив, що попереду важливі дні, які можуть суттєво вплинути на подальший хід подій, тоді як американська сторона готується посилити тиск на Київ. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 1 грудня. 

Про що ефір

Українські та іноземні експерти попереджають про можливе загострення на всій лінії фронту, водночас армія продовжує окремі тактичні просування й посилює оборонні спроможності. На тлі прогнозів про складний період бойових дій лунають заяви про проблеми з озброєнням, необхідність модернізації РЕБ та активну дипломатичну роботу України із партнерами.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Віталій П'ясецький — головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України;
  • Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика"; 
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Олесь Маляревич — Заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиціі 2014-2016 рр.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Макром Рютте натякнув на можливі переломні рішення у найближчі дні, які можуть суттєво вплинути на подальшу міжнародну підтримку України.

Раніше ми також інформували, що Секретар РНБО Рустем Умєров відзначив продуктивність і успішність переговорів української та американської делегацій у Маямі, які відбулися 30 листопада, щодо мирного плану.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Грошова допомога від UNHCR — кому з пенсіонерів доступна взимку

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

07:37 У НАТО планують жорсткіше відповідати на провокації РФ, — ЗМІ

07:30 Конфіскація майна за неявку до ТЦК — адвокат про реальні ризики

07:30 NAVI обіграли українську B8 та вийшли в третю стадію мейджора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Гетманцев сказав, як єОселю зробити ефективнішою

06:35 Хто може забрати пенсію людини та що для цього потрібно

06:25 Теплий та туманний тиждень — прогноз погоди на 1–7 грудня

06:10 Виплати сім’ям загиблих — яку пенсію отримають батьки військового

05:54 Один місяць за три — як участь у боях впливає на військову пенсію

08:00 Грошова допомога від UNHCR — кому з пенсіонерів доступна взимку

07:37 У НАТО планують жорсткіше відповідати на провокації РФ, — ЗМІ

07:30 Конфіскація майна за неявку до ТЦК — адвокат про реальні ризики

07:30 NAVI обіграли українську B8 та вийшли в третю стадію мейджора

07:01 Гетманцев сказав, як єОселю зробити ефективнішою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:35 Хто може забрати пенсію людини та що для цього потрібно

06:25 Теплий та туманний тиждень — прогноз погоди на 1–7 грудня

06:10 Виплати сім’ям загиблих — яку пенсію отримають батьки військового

05:54 Один місяць за три — як участь у боях впливає на військову пенсію

05:45 Синоптики попередили про погіршення погоди в Одесі сьогодні

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада
Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

28 листопада 2025 р. 21:06
США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

28 листопада 2025 р. 18:24
США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

28 листопада 2025 р. 13:02
Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025 р. 08:00
Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

27 листопада 2025 р. 18:09
США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

27 листопада 2025 р. 13:10
ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025 р. 08:00
Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

26 листопада 2025 р. 19:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації