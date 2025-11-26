Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

У Києві на рахунках міста досі залишаються понад 15 млрд грн, які могли б бути спрямовані на важливі потреби столиці. Ці кошти могли б допомогти у встановленні та ремонті ліфтів, придбанні генераторів, підтримці військових, будівництві підземних шкіл та відновленні житла, враховуючи уроки, отримані під час відновлення харківської Салтівки.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 26 листопада, о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

CEO маркетингової агенціі Юрій Капишинський;

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Чи працює система допомоги від міської влади?

Яка головна проблема з електроенергією в Києві?

Чи доречно встановлювати ялинку та відкривати ярмарки, ковзанки?

На що можна і треба було б використати невитрачені гроші Києва?

Нагадаємо, раніше Укренерго опублікувало графіки відключення світла на 26 листопада. Вони діятимуть у всіх областях.

Крім того, 25 листопада російські війська здійснили шосту атаку на енергооб'єкти України за останні два місяці. Ситуація залишається складною.