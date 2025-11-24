Відео
Україна
План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

24 листопада 2025 р. 17:50

17:50 План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

08:00 Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

23 листопада 2025
12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

21 листопада 2025
21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025
17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

У Женеві проходить етап перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо "мирного плану", запропонованого президентом Дональдом Трампом. Первинний його варіант з 28 пунктів більше не існує, бо частину пунктів вилучили, іншу — змінили.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 24 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко;
  • адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
  • заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
  • експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів з європейськими партнерами. Зокрема лідер країни поспілкувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Португалії Антоніо Коштою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою. 

Також Володимир Зеленський також провів окремі переговори з прем'єр-міністрами Хорватії та Люксембургу, а також з очільником уряду Канади.

18:37 Свириденко невдовзі погодить кандидатури міністрів, — Зеленський

18:30 Мирного плану з 28 пунктів більше не існує — що змінили

18:24 Швеція не визнаватиме анексованих Росією територій України

18:22 У ЦПД відповіли на чутки щодо солдатів КНДР в Запорізькій області

18:15 Удары по Криму — названо пріорітетні цілі

18:15 Прибутковий листопад — що відбувається з цінами на брухт міді

17:58 В Маріуполі закрився важливий кар'єр — окупанти вичерпали запаси

17:50 План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

17:35 єОселя для ВПО — які зайві витрати можуть виникнути у українців

17:35 Трінчер, YAKTAK та інші — скільки коштує запросити зірку на свято

18:37 Свириденко невдовзі погодить кандидатури міністрів, — Зеленський

18:30 Мирного плану з 28 пунктів більше не існує — що змінили

18:24 Швеція не визнаватиме анексованих Росією територій України

18:22 У ЦПД відповіли на чутки щодо солдатів КНДР в Запорізькій області

18:15 Удары по Криму — названо пріорітетні цілі

18:15 Прибутковий листопад — що відбувається з цінами на брухт міді

17:58 В Маріуполі закрився важливий кар'єр — окупанти вичерпали запаси

17:35 єОселя для ВПО — які зайві витрати можуть виникнути у українців

17:35 Трінчер, YAKTAK та інші — скільки коштує запросити зірку на свято

17:33 На Одещині чоловіка вдарило струмом на залізниці — деталі

17:50 План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

08:00 Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

21 листопада
21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

24 листопада 2025 р. 13:43
Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2025 р. 08:00
Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

23 листопада 2025 р. 12:00
Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

21 листопада 2025 р. 21:40
Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

21 листопада 2025 р. 21:00
Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

21 листопада 2025 р. 18:06
Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

21 листопада 2025 р. 13:09
Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2025 р. 08:00

