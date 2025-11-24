План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

У Женеві проходить етап перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо "мирного плану", запропонованого президентом Дональдом Трампом. Первинний його варіант з 28 пунктів більше не існує, бо частину пунктів вилучили, іншу — змінили.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 24 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко;

адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;

заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;

експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів з європейськими партнерами. Зокрема лідер країни поспілкувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Португалії Антоніо Коштою та президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Також Володимир Зеленський також провів окремі переговори з прем'єр-міністрами Хорватії та Люксембургу, а також з очільником уряду Канади.