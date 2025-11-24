Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

У неділю, 23 листопада, українська делегація розпочала у Женеві новий етап перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо "мирного плану", запропонованого президентом Дональдом Трампом. Під час цієї зустрічі сторони детально опрацьовували основні пункти майбутньої угоди, а держсекретар Марко Рубіо називає її потенційно найрезультативнішою.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

народна депутатка, членкиня Комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

міністерка соцполітики протягом 2022-2025 років, кандидатка юридичних наук Оксана Жолнович;

політолог, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;

економіст, фінансист Олександр Савченко;

виконуюча обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві відбувся основний раунд переговорів щодо "мирного плану" Дональда Трампа.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Женеві щодо "мирного плану" Трампа обидві сторони досягли величезного успіху.