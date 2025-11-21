Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали історик Сергій Берендєєв, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, політтехнолог Руслан Рохов, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков та експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера.

Гості ефіру Вечір.LIVE обговорять звернення українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, наразі країна переживає "один із найважчих моментів в історії". Крім того, на Україну чиниться сильний тиск.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців 21 листопада. За його словами, попереду може постати надзвичайно важкий вибір.

Крім того, український лідер провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Однак деталі наразі невідомо.