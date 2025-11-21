Відео
Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

21 листопада 2025 р. 18:06

18:33 Говорили годину — Зеленський розкрив деталі розмови з Венсом

18:31 Відключення світла — Укренерго оприлюднило графіки на завтра

Їжа це турбота — психологія перекусів у часи великого стресу

Їжа це турбота — психологія перекусів у часи великого стресу

18:26 Посівна на Одещині — як вплинули дощі на сходи

18:25 Валютний ажіотаж на Чорну п'ятницю — яким буде курс долара і євро

18:22 Удар по Тернополю — Росія забрала життя цілої родини

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

17:52 День гідності — ексміністр культури заявив про силу протестів

17:51 Стан ЗАЕС критичний — скільки коштуватиме ремонт

17:38 У День гідності та свободи у Львові провели акцію "Жовта стрічка"

18:33 Говорили годину — Зеленський розкрив деталі розмови з Венсом

18:31 Відключення світла — Укренерго оприлюднило графіки на завтра

Їжа це турбота — психологія перекусів у часи великого стресу

Їжа це турбота — психологія перекусів у часи великого стресу

18:26 Посівна на Одещині — як вплинули дощі на сходи

18:25 Валютний ажіотаж на Чорну п’ятницю — яким буде курс долара і євро

18:22 Удар по Тернополю — Росія забрала життя цілої родини

17:52 День гідності — ексміністр культури заявив про силу протестів

17:51 Стан ЗАЕС критичний — скільки коштуватиме ремонт

17:38 У День гідності та свободи у Львові провели акцію "Жовта стрічка"

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

20 листопада
17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

