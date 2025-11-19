Відео
Україна
Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE
Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

19 листопада 2025 р. 17:50

Text

17:46 Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

У ніч на середу, 19 листопада, Тернопіль зазнав масованого обстрілу. Місцева влада та рятувальні служби працюють над евакуацією постраждалих та наданням допомоги їм.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Влучання припали, зокрема, у житлові дев'ятиповерхівки, де під завалами досі можуть перебувати люди.

Внаслідок атак загинули 25 людей, ще 73 отримали поранення, серед постраждалих — 15 дітей.

Гості ефіру

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • депутат Київської міської ради , "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
  • член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • засновник та власник "Добропарк" Ігор Добруцький.

Нагадаємо, на місці удару РФ по Тернополю працюють надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи.

До цього у ДСНС Тернополя повідомили, що під завалами можуть перебувати люди.

