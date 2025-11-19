Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

У ніч на середу, 19 листопада, Тернопіль зазнав масованого обстрілу. Місцева влада та рятувальні служби працюють над евакуацією постраждалих та наданням допомоги їм.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Влучання припали, зокрема, у житлові дев'ятиповерхівки, де під завалами досі можуть перебувати люди.
Внаслідок атак загинули 25 людей, ще 73 отримали поранення, серед постраждалих — 15 дітей.
Гості ефіру
- журналіст Сергій Ауслендер;
- депутат Київської міської ради , "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
- член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
- міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
- експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
- засновник та власник "Добропарк" Ігор Добруцький.
Нагадаємо, на місці удару РФ по Тернополю працюють надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи.
До цього у ДСНС Тернополя повідомили, що під завалами можуть перебувати люди.