Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

У ніч на середу, 19 листопада, Тернопіль зазнав масованого обстрілу. Місцева влада та рятувальні служби працюють над евакуацією постраждалих та наданням допомоги їм.

Влучання припали, зокрема, у житлові дев'ятиповерхівки, де під завалами досі можуть перебувати люди.

Внаслідок атак загинули 25 людей, ще 73 отримали поранення, серед постраждалих — 15 дітей.

Нагадаємо, на місці удару РФ по Тернополю працюють надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи.

До цього у ДСНС Тернополя повідомили, що під завалами можуть перебувати люди.