Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Чому Київська міська державна адміністрація не поспішає витрачати гроші з бюджету столиці. Та як формується бюджет Києва.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Київського часу 19 листопада.

Теми ефіру

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

На що КМДА має витратити гроші, які досі нерозподілені?;

Наслідки обстрілів столиці;

700 млн грн щодня — як формується бюджет столиці;

Київ готується до встановлення ялинки - подробиці про ялинку, яка вона буде.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Тарас Козак — депутат Київської міської ради, заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;

Ігор Добруцький — засновник та власник "Добропарк".

