Відео

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час
Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

19 листопада 2025 р. 19:00

Чому Київська міська державна адміністрація не поспішає витрачати гроші з бюджету столиці. Та як формується бюджет Києва.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Київського часу 19 листопада. 

Теми ефіру

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • На що КМДА має витратити гроші, які досі нерозподілені?;
  • Наслідки обстрілів столиці;
  • 700 млн грн щодня — як формується бюджет столиці;
  • Київ готується до встановлення ялинки - подробиці про ялинку, яка вона буде.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Тарас Козак — депутат Київської міської ради, заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;
  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Ігор Добруцький — засновник та власник "Добропарк".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ за два місяці має витратити мільярди гривень. Саме така сума наразі залишилась у бюджеті міста.

Водночас Ткаченко публічно звернувся до Кличка щодо оборонних витрат. Він закликав Київраду невідкладно переглянути видатки бюджету на безпеку та оборону. 

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

