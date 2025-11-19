Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Чому Київська міська державна адміністрація не поспішає витрачати гроші з бюджету столиці. Та як формується бюджет Києва.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Київського часу 19 листопада.
Теми ефіру
Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:
- На що КМДА має витратити гроші, які досі нерозподілені?;
- Наслідки обстрілів столиці;
- 700 млн грн щодня — як формується бюджет столиці;
- Київ готується до встановлення ялинки - подробиці про ялинку, яка вона буде.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Тарас Козак — депутат Київської міської ради, заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
- Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;
- Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
- Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
- Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
- Ігор Добруцький — засновник та власник "Добропарк".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ за два місяці має витратити мільярди гривень. Саме така сума наразі залишилась у бюджеті міста.
Водночас Ткаченко публічно звернувся до Кличка щодо оборонних витрат. Він закликав Київраду невідкладно переглянути видатки бюджету на безпеку та оборону.