Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний експерт Дмитро Васильєв, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, політолог Ганна Малкіна, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, кандидат політичних наук Олексій Якубін та офіцер запасу Катерина Коваль.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять візит українського лідера Володимира Зеленського до Туреччини, де його зустріч Рустем Умєров разом із членами української делегації. Відомо, що в Анкарі вже триває підготовка до перемовин з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак також прибув до Туреччини з української делегацією. За його словами, зустрічі проходять за планом.

Раніше у мережі показали кадри прибуття Зеленського до Туреччини.