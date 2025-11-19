Відео
Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE
Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

19 листопада 2025 р. 13:07

13:07 Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2025
17:46 Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025
17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

13:05 Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

10:51 Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний експерт Дмитро Васильєв, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, політолог Ганна Малкіна, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, кандидат політичних наук Олексій Якубін та офіцер запасу Катерина Коваль.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять візит українського лідера Володимира Зеленського до Туреччини, де його зустріч Рустем Умєров разом із членами української делегації. Відомо, що в Анкарі вже триває підготовка до перемовин з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак також прибув до Туреччини з української делегацією. За його словами, зустрічі проходять за планом.

Раніше у мережі показали кадри прибуття Зеленського до Туреччини.

