Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Євген Оропай "Скіф", в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, начальниця відділення комунікацій 117 окрема важка механізована бригада Юлія Степанюк, нардепка Софія Федина, заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина та лікар ЗСУ Вадим Жежера.

Гості ефіру обговорять заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що Україна отримає ракети дальньої дії. Про це він розповів на пресконференції зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, Німеччина виділить для України 150 мільйонів євро на закупівлю зброї США в межах спеціальної схеми фінансування PURL

А 13 листопада український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом. Зокрема, сторони обговорили кроки для подальшої допомоги.