Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE arrow
Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

20 листопада 2025 р. 13:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025
Text

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Text

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Text

13:07 Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2025
Text

17:46 Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Text

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Text

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025
Text

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Text

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Гостями ефіру День.LIVE стали експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Євген Оропай "Скіф", в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, начальниця відділення комунікацій 117 окрема важка механізована бригада Юлія Степанюк, нардепка Софія Федина, заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина та лікар ЗСУ Вадим Жежера.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що Україна отримає ракети дальньої дії. Про це він розповів на пресконференції зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, Німеччина виділить для України 150 мільйонів євро на закупівлю зброї США в межах спеціальної схеми фінансування PURL

А 13 листопада український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом. Зокрема, сторони обговорили кроки для подальшої допомоги.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:43 Наловив на 8 млн. — на Одещині затримано любителя риболовлі

13:41 Діденко попередила про холод та дощі — де зіпсується погода

13:41 Експерт пояснив, що заважає Києву залучати бізнес та IT

Text

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

13:06 Поїздка автобусом — чому пасажира можуть не пустити на рейс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 Послу РФ у Молдові вручили ноту протесту — обстріл Одещини

13:04 Черги на кордоні — яка ситуація на пунктах пропуску сьогодні

13:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — хто може оформити 3,6 тис. грн

12:40 В Україну повернули тіла 1000 військовослужбовців — деталі

12:39 День захисту дітей — Кравченко закликав ВР змінити законодавство

13:43 Наловив на 8 млн. — на Одещині затримано любителя риболовлі

13:41 Діденко попередила про холод та дощі — де зіпсується погода

13:41 Експерт пояснив, що заважає Києву залучати бізнес та IT

13:06 Поїздка автобусом — чому пасажира можуть не пустити на рейс

13:05 Послу РФ у Молдові вручили ноту протесту — обстріл Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Черги на кордоні — яка ситуація на пунктах пропуску сьогодні

13:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — хто може оформити 3,6 тис. грн

12:40 В Україну повернули тіла 1000 військовослужбовців — деталі

12:39 День захисту дітей — Кравченко закликав ВР змінити законодавство

12:23 Підтоплення на Одещині — чи є найближчим часом ризики

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

12 листопада

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

Text

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19 листопада
Text

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Text

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Відео по темі

Всі відео
США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025 р. 08:00
Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

19 листопада 2025 р. 19:00
Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

19 листопада 2025 р. 17:50
Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

19 листопада 2025 р. 17:00
Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

19 листопада 2025 р. 13:07
Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025 р. 08:00
Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

18 листопада 2025 р. 17:46
Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

18 листопада 2025 р. 13:17

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації