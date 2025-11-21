Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, радник міністра МВС України 2014-2021 рр. Зорян Шкіряк, військовий аналітик Денис Попович, член ради НБУ Василь Фурман, молодший сержант підрозділу БпАК REPUN CORPS 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олексій Тритенко, нардеп Олексій Леонов та заступник очільника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру День.LIVE обговорять мирний план лідера США Дональда Трампа для України, який передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, що зобов’язує Штати та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив усі умови мирного плану США щодо війни в Україні.

А секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що наразі триває опрацювання пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України.